Bollate Nord | il mistero del cantiere… scomparso

A Bollate Nord, il cantiere per la nuova rete fognaria è sparito senza spiegazioni, lasciando i residenti senza notizie e con una strada interrotta. La costruzione, iniziata da settimane, era destinata a collegare la stazione di Bollate Nord con Traversagna, ma improvvisamente è stata smantellata e i materiali sono spariti. Nessuno sa perché siano state rimosse le attrezzature e il motivo dietro questa decisione improvvisa. La strada, già danneggiata dai lavori, resta ora ancora più compromessa, creando confusione tra chi aspetta da tempo i lavori.

