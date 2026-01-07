Scomparso l’ingegnere anti autovelox Antonio Menegon | il mistero del pc acceso e il precedente dell’auto bruciata

È scomparso l’ingegnere Antonio Menegon, noto per il suo impegno contro gli autovelox. L’ultimo contatto telefonico risale a venerdì pomeriggio, da allora senza più tracce. La vicenda si arricchisce di elementi misteriosi, come il suo computer acceso e il precedente incendio della sua auto. Restano ancora da chiarire le circostanze della sua scomparsa, su cui stanno indagando le forze dell’ordine.

