Pescatore scomparso in mare i vigili del fuoco interrompono le ricerche | resta il mistero

I vigili del fuoco hanno deciso di interrompere le ricerche di Bruno Osti, il pescatore di Gorino scomparso la notte tra martedì e mercoledì in mare. Finora il suo corpo non è stato trovato e nessuna traccia dell’uomo. Le operazioni di ricerca sono state sospese senza esito, lasciando il mistero sulla sua sorte aperto.

Il corpo di Bruno Osti non si trova. La sorte del pescatore 47enne di Gorino, scomparso la notte tra martedì 27 e mercoledì 28 gennaio mentre si trovava a bordo della propria imbarcazione nella zona della Sacca di Goro, rimane un mistero. Poche, pochissime, le speranze di ritrovarlo ancora vivo. E ad accrescere l'angoscia di amici e parenti è la notizia che arriva dalla zona delle operazioni: i vigili del fuoco, infatti, nel corso del fine settimana hanno interrotto il proprio lavoro di perlustrazione con mezzi marittimi e aerei. Le indagini sul posto proseguono, comunque, con la Guardia costiera, coordinata dalla Capitaneria di porto di Ravenna.

