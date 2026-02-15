Bolivia | Jisk’a Anata il carnevale ancestrale che onora la Pachamama e invoca fertilità per i campi

Il carnevale di Jisk’a Anata si è svolto il 15 febbraio 2026 a El Alto, Bolivia, a causa di una tradizione antica che celebra la Pachamama e chiede fertilità per le colture. Durante la festa, le persone hanno indossato costumi tradizionali e hanno ballato nelle strade, portando in piazza gli strumenti agricoli simbolici. La manifestazione rappresenta un momento di connessione tra comunità e terra, mantenendo vivo un rito che dura da generazioni.

Jisk'a Anata: Il Carnevale Boliviano che Onora la Terra e le Sue Promesse. Il 15 febbraio 2026, la città di El Alto, in Bolivia, si è colorata di festa con il carnevale di Jisk'a Anata, una celebrazione ancestrale che intreccia spiritualità, tradizione agricola e speranze per un futuro raccolto. Danzatori in abiti sgargianti, musicisti con strumenti tradizionali e comunità indigene si sono uniti in un corteo vibrante per rendere omaggio alla Pachamama, la "madre terra" della cultura andina, e invocare piogge abbondanti per i campi. Questa festa, profondamente radicata nella storia e nella cultura locale, rappresenta un atto di devozione e un momento di coesione sociale per le comunità che vivono in questa regione.