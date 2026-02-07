Tra le montagne dell’Alta Irpinia, Montemarano si anima ogni febbraio con un Carnevale che va oltre la semplice festa. Qui, le persone ballano, cantano e rivivono antiche tradizioni, come la tarantella ancestrale che ancora oggi riempie le strade di colori e suoni. La comunità si riunisce per vivere un momento di pura autenticità, dove il passato si mescola con il presente in un mix di gioia e ritualità.

Tra le montagne dell’Alta Irpinia, dove il tempo sembra aver preservato gesti antichi e rituali immutati, Montemarano si trasforma ogni febbraio in un teatro vivente dove il Carnevale non si guarda, si vive. Non aspettatevi sfilate di carri imponenti o spettacoli coreografici studiati a tavolino. Qui la festa è altra cosa: un rito processionale che gli studi etnomusicologici collegano a pratiche precristiane, ai Saturnali e alle Dionisie romane, dove ogni abitante del borgo diventa protagonista in un vortice collettivo di danza e liberazione. Il caporabballo guida la rivoluzione della tarantella. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com

© Nonewsmagazine.com - Carnevale di Montemarano: la tarantella ancestrale che trasforma l’Irpinia in teatro vivente

Questa sera al Teatro Arbostella andrà in scena la commedia "Mamma mia bella che tarantella".

Dal 9 al 22 febbraio 2026, Montemarano si prepara a festeggiare uno dei Carnevali più autentici del sud Italia.

