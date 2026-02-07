Carnevale di Montemarano | la tarantella ancestrale che trasforma l’Irpinia in teatro vivente
Tra le montagne dell’Alta Irpinia, Montemarano si anima ogni febbraio con un Carnevale che va oltre la semplice festa. Qui, le persone ballano, cantano e rivivono antiche tradizioni, come la tarantella ancestrale che ancora oggi riempie le strade di colori e suoni. La comunità si riunisce per vivere un momento di pura autenticità, dove il passato si mescola con il presente in un mix di gioia e ritualità.
Tra le montagne dell’Alta Irpinia, dove il tempo sembra aver preservato gesti antichi e rituali immutati, Montemarano si trasforma ogni febbraio in un teatro vivente dove il Carnevale non si guarda, si vive. Non aspettatevi sfilate di carri imponenti o spettacoli coreografici studiati a tavolino. Qui la festa è altra cosa: un rito processionale che gli studi etnomusicologici collegano a pratiche precristiane, ai Saturnali e alle Dionisie romane, dove ogni abitante del borgo diventa protagonista in un vortice collettivo di danza e liberazione. Il caporabballo guida la rivoluzione della tarantella. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com
Approfondimenti su Carnevale Montemarano
Al Teatro Arbostella va in scena la commedia degli equivoci: risate con “Mamma mia bella che tarantella”
Questa sera al Teatro Arbostella andrà in scena la commedia “Mamma mia bella che tarantella”.
Carnevale di Montemarano: il programma 2026
Dal 9 al 22 febbraio 2026, Montemarano si prepara a festeggiare uno dei Carnevali più autentici del sud Italia.
Carnevale di Montemarano 2025
Ultime notizie su Carnevale Montemarano
Argomenti discussi: Tutto pronto per il Carnevale di Montemarano; Carnevale di Montemarano: il programma 2026; Il Carnevale di Montemarano, tradizione viva che sfida lo spopolamento; Carnevale in Campania: 6 borghi dove vivere le tradizioni più spettacolari della regione.
Il Carnevale di Montemarano, tradizione viva che sfida lo spopolamentoMontemarano è una comunità che resiste, che continua a riconoscersi e a raccontarsi attraverso uno dei riti più antichi e identitari del Mezzogiorno. Il Carnevale di Montemarano, in programma dal 13 a ... irpinianews.it
Montemarano, aggredisce la compagna durante il carnevale: arrestato 30enneNella serata di domenica 2 marzo i carabinieri della compagnia di Montella sono intervenuti, durante il carnevale di Montemarano, per sedare una lite tra un uomo e una donna. L’allarme è scattato in ... ilmattino.it
Carnevale di Montemarano: tra una tarantella e l’altra l'Osteria da Daniele vi aspetta per una pausa di gusto nel cuore del paese Menù libero Montemarano, Contrada San Giovanni e Paolo (Av) Prenotazioni: 389 9193058 . . . #osteriadadaniele #r facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.