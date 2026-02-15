Cristiano Doni è tra le vittime dei furti di auto avvenuti a Milano, dove due uomini sono stati condannati per aver rubato veicoli con un metodo che sfruttava un «bypass» elettronico. In tribunale, un uomo di 50 anni ha ricevuto una condanna a quattro anni, mentre il suo 52enne complice dovrà scontare tre anni e quattro mesi. I criminali si introducevano nelle vetture aprendo i veicoli con dispositivi che aggiravano i sistemi di sicurezza.

IN TRIBUNALE. In abbreviato 4 anni a un italiano di 50 anni e 3 anni e 4 mesi al complice di 52. Le auto aperte con un «bypass» Seguivano le auto di lusso e, quando i proprietari si fermavano, inibivano la chiusura tramite dispositivi tecnologici. Appena gli automobilisti si allontanavano, uno dei due uomini saliva a bordo del mezzo preso di mira e, bypassando le chiavi, metteva in moto per poi allontanarsi. In questo modo, tra dicembre 2023 e gennaio 2024, erano state portate via tre Land Rover in città. Le indagini hanno portato all’individuazione dei due presunti responsabili: due italiani di 50 e 52 anni. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Bolidi rubati, due condanne. Tra le vittime Cristiano Doni

