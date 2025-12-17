Esplosione in un palazzo | almeno 6 morti tra le vittime due bambini

Un’esplosione devastante in un edificio di Trévoux, nell’Ain, ha causato la tragica perdita di almeno sei vite, tra cui due bambini. La tragedia si è consumata in serata, sconvolgendo la comunità locale e suscitando grande cordoglio. Le autorità stanno ancora indagando sulle cause dell’incidente, mentre i soccorritori lavorano per recuperare eventuali sopravvissuti e fare chiarezza su quanto accaduto.

© Thesocialpost.it - Esplosione in un palazzo: almeno 6 morti, tra le vittime due bambini Un' esplosione avvenuta in serata in un palazzo di Trévoux, nel dipartimento dell' Ain, nell' est della Francia, ha causato almeno sei morti, secondo un bilancio provvisorio diffuso dalla prefettura. Tra le vittime ci sono anche due bambini di 3 e 5 anni. L'esplosione si è verificata intorno alle 17.30 in un edificio di quattro piani. Le prime immagini mostrano la facciata crollata e un vasto accumulo di macerie. Le operazioni di ricerca sono ancora in corso e l'area è stata transennata: i soccorritori avvertono che il rischio di ulteriori crolli non è escluso. Sul posto stanno operando circa 50 pompieri, supportati da 35 mezzi, oltre a numerose ambulanze con personale medico.

