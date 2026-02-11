Italiani in gara oggi alle Olimpiadi mercoledì 11 febbraio | orari tv programma streaming

Oggi, il quinto giorno delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si presenta come uno dei più importanti per gli atleti italiani. Le competizioni sono in pieno svolgimento e le aspettative sono alte. Gli sportivi azzurri scendono in pista con la voglia di mettersi in mostra e portare a casa medaglie. La giornata si prevede ricca di emozioni, con orari, dirette tv e streaming già pronti per seguire ogni momento.

Il quinto giorno delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si preannuncia come uno dei più intensi e significativi per i colori azzurri. Mercoledì 11 febbraio sarà una giornata chiave, con otto finali pronte ad assegnare medaglie e con l’Italia chiamata non solo a partecipare, ma a recitare un ruolo da assoluta protagonista. Il programma propone un mix affascinante di discipline tecniche, di resistenza e di spettacolo. Riflettori puntati innanzitutto sul superG maschile di sci alpino, una gara che unisce velocità, coraggio e precisione, dove l’Italia può contare su un gruppo solido ed esperto. 🔗 Leggi su Oasport.it

