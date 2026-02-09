Italiani in gara oggi alle Olimpiadi 9 febbraio | orari tv programma streaming

Oggi l’Italia scende in pista con cinque finali alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026. Gli atleti italiani cercano medaglie nelle discipline di sci alpino, freestyle, speed skating, snowboard e salto con gli sci. La giornata si presenta ricca di sfide e attesa per i risultati che arrivano da questa terza giornata di gare.

Oggi, lunedì 9 febbraio, terzo giorno di gare alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. L’Italia sarà protagonista nelle cinque finali che assegneranno medaglie: la combinata maschile a squadre di sci alpino, lo slopestyle femminile di sci freestyle, i 1000 metri femminili di speed skating, il big air femminile di snowboard ed il trampolino piccolo maschile di salto con gli sci. Grandi speranze per l’Italia sono riposte nella combinata maschile a squadre dello sci alpino, dove vedremo all’opera (coppie da definire) nella discesa libera Dominik Paris, Florian Schieder, Giovanni Franzoni e Mattia Casse, e nello slalom Tobias Kastlunger, Tommaso Saccardi, Tommaso Sala, Alex Vinatzer. 🔗 Leggi su Oasport.it

