Durante il Business Forum Italia-Germania, il ministro degli Esteri Tajani ha risposto alle recenti critiche di Zelensky, sottolineando che le affermazioni sono ingenerose nei confronti dell’UE. Tajani ha inoltre evidenziato le difficoltà legate all’ostacolo costituzionale nel creare un “Board of Peace”. La replica si inserisce nel contesto di un dibattito più ampio sulle relazioni europee e il ruolo dell’Unione nel supporto alla pace.

Il ministro degli Esteri, ospite al business forum Italia-Germania, ha replicato duramente alle parole di Zelensky, difendendo l'UE. Sul Board of Peace dichiara: "No a proposte in contrato con la nostra Costituzione" Dal partenariato con Berlino, passando per la replica alle dichiarazioni di Zelensky a Davos, fino alla questione dell’Italia all’interno del Board of peace. Sono stati tanti i temi toccati dal Ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante il suo intervento al business forum Italia-Germania, tenutosi oggi a Roma. “L’Europa ha garantito l’indipendenza dell’Ucraina e ha fatto tutto il possibile per sostenerla sul piano politico, finanziario e militare“. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Tajani replica a Zelensky: “Critiche ingenerose all’UE, Board of Peace? C’è ostacolo costituzionale”

Board of Peace, Meloni frena sull'adesione al club di Trump: "Incompatibilità costituzionale"Giorgia Meloni ha dichiarato che l’adesione al Board of Peace, promosso da Donald Trump per affrontare la crisi nella Striscia di Gaza, presenta incompatibilità costituzionale per l’Italia.

Board of Peace, muro dell’Ue ma Trump smentisce Meloni: “Vuole entrarci”Il Board of Peace, un organismo in fase di formazione, ha suscitato interrogativi sulla posizione dell’Unione Europea, che appare esitante o riluttante a parteciparvi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Guerra Ucraina, jet italiani intercettano aereo russo sul Baltico; Putin: Brutti rapporti con l'Italia e gli altri Paesi europei. Tajani replica: Non siamo in guerra con la Russia; Putin apre all’Europa, ma alza il muro sulla sicurezza: scontro sulla pace in Ucraina e accuse a Zelensky.

Tajani difende l'Europa e respinge l’attacco di Zelensky: Critiche ingeneroseDopo le critiche di Zelensky, Tajani difende l’Europa e rivendica il sostegno concreto dell’Ue a Kiev tra aiuti militari, politica ed economia. notizie.it

Tajani accusa Zelensky di ingenerosità: L’Europa ha fatto di tutto per l’UcrainaRoma. Le parole di Antonio Tajani arrivano a margine del Business Forum Italia-Germania, ma toccano il cuore del rapporto tra Europa e Ucraina dopo oltre un ... thesocialpost.it

"Rapporti con Italia e altri Paesi Ue lasciano a desiderare": l'attacco di Putin e la replica di Tajani >> https://buff.ly/qsv3ai5 facebook

Londra e Berlino valutano l’invio di soldati. Tajani si tira fuori: «Mai parlato di truppe». di @valbenedetti_pn x.com