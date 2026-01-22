Board of Peace di Trump Cos’è chi c’è e perché conta anche oltre il dossier Gaza

Il Board of Peace, presentato da Donald Trump a Davos, è un nuovo organismo internazionale promosso dagli Stati Uniti e presieduto dallo stesso Trump. Nato per favorire la risoluzione dei principali conflitti mondiali, il suo ruolo va oltre il dossier Gaza, rappresentando un patrimonio strategico nel panorama geopolitico globale. La sua composizione e le sue attività ne fanno un elemento di interesse per analisi e approfondimenti sulla diplomazia internazionale.

Il Board of Peace è stato presentato ufficialmente a Davos da Donald Trump come un nuovo foro politico internazionale, promosso dagli Stati Uniti e presieduto dallo stesso presidente americano, con l’obiettivo dichiarato di contribuire alla risoluzione dei principali conflitti globali. La cerimonia di firma, a margine del World Economic Forum, ha visto la partecipazione di rappresentanti di meno di 20 Paesi, con una presenza fortemente sbilanciata verso Medio Oriente, Asia centrale e America Latina e una partecipazione europea molto limitata. Sul palco con Trump erano presenti, tra gli altri, i leader di Arabia Saudita, Qatar, Emirati Arabi Uniti, Argentina, Paraguay e Ungheria. 🔗 Leggi su Formiche.net

Cos’è il Board of Peace, chi ne fa parte e come agirà per riportare la pace a GazaIl Board of Peace, istituito ufficialmente il 15 gennaio 2026, rappresenta un’iniziativa volta a promuovere il dialogo e la stabilità a Gaza.

Trump firma, è nato il Board of Peace che controllerà Gaza: chi aderisce e chi noDonald Trump ha firmato la costituzione del Board of Peace, un organismo incaricato di supervisionare la gestione della Striscia di Gaza.

