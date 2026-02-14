Meloni | Italia invitata al Board of peace come osservatore parteciperemo

Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha annunciato che l’Italia parteciperà al Board of Peace come osservatore, dopo aver ricevuto l’invito ufficiale. La decisione nasce dalla volontà di contribuire alle discussioni sulla stabilità globale, anche se il governo italiano sta valutando attentamente come integrare questa partecipazione con le norme costituzionali. Meloni ha spiegato che l’Italia non entrerà come membro a pieno titolo, ma desidera comunque avere un ruolo nel dialogo internazionale sulla pace. La delegazione italiana parteciperà alle riunioni a Addis Abeba, sede dell’Unione africana, a partire dalla prossima settimana.

Addis Abeba, 14 feb. (askanews) – “Siamo stati invitati come Paese osservatore, secondo noi è una buona soluzione rispetto al problema che chiaramente abbiamo della compatibilità anche costituzionale con l’adesione al Board of Peace. Dall’altra parte ho sempre detto che con tutto il lavoro che l’Italia ha fatto, sta facendo e deve fare in Medio Oriente per stabilizzare una situazione molto complessa e fragile, una presenza italiana ed anche europea sia necessaria. Quindi penso che risponderemo positivamente a questo invito a partecipare come Paese osservatore, a quale livello lo dobbiamo ancora vedere, perché l’invito è arrivato ieri”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Giorgia Meloni ha annunciato che l’Italia parteciperà come osservatore al Board per Gaza, perché è stata invitata ufficialmente.

Sono disponibili altri contenuti per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Meloni lontana dai toni di Berlino. La sintonia (stavolta) non c'è; Trump invita Meloni il 19 febbraio per la prima riunione del Board di Gaza. L’imbarazzo di Chigi; Meloni e Merz pronti al vertice ristretto sulla competitività, la Francia è sempre più tagliata fuori; Meloni e Merz: pre-incontro sul summit del 12 su competitività UE.

Gaza, Meloni: Italia invitata al Board of peace come osservatore, parteciperemoFeb 14, 2026 M.O. Addis Abeba, 14 feb. (askanews) – Siamo stati invitati come Paese osservatore, secondo noi è una buona soluzione rispetto al problema che chiaramente abbiamo della compatibilità anc ... askanews.it

Meloni: Non condivido critiche di Merz al mondo Maga. Italia nel Board di Trump come osservatoreLa premier durante il summit dell’Unione africana ad Addis Abeba: I rapporti Ue-Usa? Era geopolitica con poche certezze ... repubblica.it

Africa, Meloni: 'L'Italia continuerà a essere un ponte con Europa' facebook

Vertice Italia-Africa, Meloni: mobilitati miliardi, sospensione debito per crisi climatiche ilsole24ore.com/art/vertice-it… x.com