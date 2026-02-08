Sestu Sardegna | giovane di 19 anni perde la vita in un incidente stradale sulla provinciale 9 Indagini in corso

Questa mattina la comunità di Sestu piange la morte di un giovane di 19 anni, morto in un incidente sulla provinciale 9 ieri sera. La polizia sta ancora indagando sulle cause dello schianto, mentre amici e familiari cercano di capire cosa sia successo. La strada è stata temporaneamente chiusa per i rilievi.

Un giovane diciannovenne ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto nella serata di ieri, sabato 7 febbraio 2026, lungo la strada provinciale 9, nel territorio di Sestu, in Sardegna. L’impatto, particolarmente violento, ha visto ribaltarsi l’utilitaria condotta dal ragazzo, che è stato sbalzato fuori dall’abitacolo e ha riportato lesioni gravissime, risultando fatale nonostante i prolungati tentativi di rianimazione da parte del personale medico del 118. La tragedia si è consumata nel tratto di provinciale che collega Sestu alla statale 466, in direzione di Ussana e Monastir, gettando nello sconforto la comunità locale e sollevando interrogativi sulle cause dell’incidente.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Sestu Incidente Morto un ragazzo di 19 anni in un grave incidente d’auto sulla provinciale 9 di Sestu, in Sardegna Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita in un grave incidente sulla provinciale 9 di Sestu, in Sardegna. Sestu, lutto per giovane centauro: 19 anni, incidente sulla Provinciale 9, dinamiche al vaglio. Questa mattina a Sestu, un giovane di 19 anni ha perso la vita in un incidente sulla Provinciale 9. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Sestu Incidente Argomenti discussi: Morto un ragazzo di 19 anni in un grave incidente d’auto sulla provinciale 9 di Sestu, in Sardegna; Sestu, fuori strada con l’auto: un morto; Si schianta in auto sulla provinciale, un’altra tragedia sulle strade dell’isola: muore 19enne; Si schianta in auto sulla provinciale e muore: ecco chi è la vittima. Morto un ragazzo di 19 anni in un grave incidente d’auto sulla provinciale 9 di Sestu, in SardegnaUn ragazzo di 19 anni è morto in seguito a un grave incidente avvenuto sulla Provinciale 9 di Sestu, in Sardegna: perso il controllo dell’auto ... virgilio.it Tragico incidente a Sestu: muore un ragazzo di 19 anni, sbalzato fuori dalla sua autoSestu, drammatico incidente stradale lungo la Strada Provinciale 9. Un giovane di soli 19 anni ha perso la vita in seguito a un violento fuori strada che non gli ha lasciato scampo, rendendo vano ogni ... vistanet.it Incidente sulla provinciale 9 tra Sestu e Ussana, morto un 19enne. Leggi la notizia -> https://www.rainews.it/tgr/sardegna/articoli/2026/02/incidente-sulla-provinciale-9-morto-un-19enne-6fc8f25f-ea9a-4126-ba86-0de74a64cad0.htmlwt_mc=2.social.fb.redtg facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.