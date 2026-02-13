I carabinieri del Nas di Napoli hanno sequestrato il box usato per conservare il cuore trapiantato a un bambino di due anni e quattro mesi, che ora si trova in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale Monaldi, dopo aver scoperto che il contenitore era stato danneggiato durante il trasporto.

Tempo di lettura: 2 minuti I carabinieri del Nas di Napoli, su delega della Procura, hanno sequestrato il contenitore utilizzato per trasportare il cuore – poi risultato danneggiato – trapiantato al bimbo di due anni e quattro mesi che ora si trova in coma farmacologico nel reparto di terapia intensiva dell’ ospedale Monaldi. Sul box, un vero e proprio sistema di conservazione e trasporto organi, progettato per mantenere l’organo a temperature controllate, è prevista una perizia da parte di consulenti che verranno appositamente nominati dagli inquirenti. I magistrati della VI sezione (“Lavoro e colpe professionali”, sostituto procuratore Giuseppe Tittaferrante, procuratore aggiunto Antonio Ricci ) dell’ufficio inquirente coordinato dal procuratore Nicola Gratteri hanno iscritto sei sanitari nel registro degli indagati componenti delle equipe del Monaldi che si sono occupati dell’espianto del cuore a Bolzano e il gruppo dello stesso ospedale che invece ha effettuato il trapianto dell’organo sul bimbo a Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Cuore trapiantato, sequestrato il box usato per conservare l’organo

Napoli, cuore trapiantato al Monaldi: sequestrato il box usato per conservare l’organo.

I carabinieri di Nola e Marigliano hanno studiato tutta la documentazione clinica del bambino sottoposto a trapianto al Monaldi di Napoli.

Contenuti correlati

Argomenti discussi: Trapiantato il cuore danneggiato: sospesi due chirurghi. La denuncia dei familiari del bimbo; 'Trapiantato con cuore inutilizzabile', acquisiti gli atti. La mamma del piccolo: 'Trovare subito un altro organo'; Monaldi, trapiantato cuore danneggiato: Sempre meno speranze per mio figlio; Trapianto di cuore sbagliato sul bimbo di 2 anni al Monaldi di Napoli, madre disperata: 6 medici indagati.

Cuore trapiantato, sequestrato il box usato per conservare l'organoI carabinieri del Nas di Napoli, su delega della Procura, hanno sequestrato il contenitore utilizzato per trasportare il cuore - poi risultato danneggiato - trapiantato al bimbo di due anni e quattro ... ansa.it

Napoli, cuore trapiantato al Monaldi: sequestrato il box usato per conservare l'organoI carabinieri del Nas di Napoli, su delega della Procura, hanno sequestrato il contenitore utilizzato per trasportare il cuore - poi risultato danneggiato - trapiantato al bimbo di due anni e quattro ... ilmattino.it

«È sempre più grave». Patrizia Mercolino, la mamma del bimbo di due anni ricoverato all'ospedale Monaldi di Napoli e trapiantato a dicembre scorso con un cuore risultato danneggiato, è disperata. Ormai non è solo una corsa contro il tempo per la ricerca di - facebook.com facebook

Napoli, sei indagati per il cuore difettoso trapiantato sul bimbo al Monaldi x.com