Bimbo trapiantato il cuore bruciato conservato in un box di plastica

Il cuore di un bambino di due anni, destinato a un trapianto, potrebbe essere stato conservato in un semplice contenitore di plastica. La scoperta è emersa durante un controllo presso l’ospedale Monaldi di Napoli, dove il piccolo C.D. si trova in condizioni critiche. Un dettaglio inquietante riguarda la modalità con cui il cuore è stato conservato, sollevando dubbi sulla gestione e il trattamento degli organi in questa fase.

È una delle ipotesi emerse dopo l'ispezione dei Nas all'ospedale Monaldi di Napoli. Da Milano una nuova speranza per il piccolo: un organo artificiale Potrebbe essere stato trasportato in un comune contenitore di plastica il cuore destinato a C.D., il bimbo di due anni ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Monaldi di Napoli. Si tratta dello stesso cuore danneggiato durante il trasporto per le cattive modalità di conservazione. Un'ipotesi che emerge dopo l'ispezione dei carabinieri del Nas nella struttura ospedaliera partenopea e il sequestro del contenitore. Un aspetto che se si rivelasse vero sarebbe agghiacciante perché il trasporto di un organo dovrebbe avvenire con un box tecnologico.🔗 Leggi su Napolitoday.it

A Napoli, il cuore bruciato di un bambino di 2 anni, sottoposto a trapianto, è stato conservato in un contenitore di plastica normale, non destinato alla conservazione di organi.

Il cuore del bambino di Napoli, trapiantato il 23 dicembre, viaggiò in un normale contenitore di plastica rigida.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.