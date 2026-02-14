Visita del cardinale di Napoli al bimbo trapiantato all’ospedale Monaldi | un gesto di speranza

Il cardinale di Napoli si è recato all’ospedale Monaldi per incontrare un bambino appena sottoposto a un trapianto di cuore, portando un messaggio di sostegno ai genitori che affrontano questa difficile prova. Durante la visita, ha portato un mazzo di fiori e ha parlato con i familiari, offrendo parole di conforto e incoraggiamento. La famiglia del piccolo, visibilmente emozionata, ha condiviso la loro gratitudine per il gesto di vicinanza.

"> Visita del Cardinale ai Familiari del Bambino. Napoli, 14 febbraio 2026 – Il cardinale Domenico Battaglia, arcivescovo di Napoli, ha fatto una visita toccante all’ospedale “Monaldi” per mostrare la sua vicinanza alla famiglia di un bambino che ha subito un trapianto di cuore a causa di un grave danno cardiaco. Durante l’incontro, il cardinale Battaglia ha trascorso del tempo con la madre del piccolo, Patrizia Mercolino, offrendo parole di conforto e speranza in un momento così difficile. La rete di supporto creata attorno alla famiglia è fondamentale in situazioni del genere, e la presenza di un’autorità religiosa come il cardinale può avere un impatto significativo sul morale della famiglia. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Il cardinale Domenico Battaglia è andato all’ospedale Monaldi a Napoli perché il bambino che ha ricevuto un trapianto di cuore si trova ancora in terapia intensiva.

La procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati sei medici dell’ospedale Monaldi.

