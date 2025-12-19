Hanno rotto il naso a Borrelli l’aggressione al deputato in centro a Napoli | il colpo in faccia e le minacce di morte – Il video

Nel cuore di Napoli, un episodio di violenza scuote l’attenzione pubblica. Il deputato Francesco Emilio Borrelli è stato vittima di un’aggressione che gli ha provocato un naso rotto e minacce di morte. Un gesto gravissimo che ha acceso il dibattito sulla sicurezza e il rispetto nelle strade della città, sollevando interrogativi sulla deriva di tensioni e violenze che coinvolgono anche figure pubbliche.

Naso rotto e occhio pesto per il deputato Francesco Emilio Borrelli, aggredito in centro a Napoli come raccontato da lui stesso sui suoi canali social. Il parlamentare di Avs è stato colpito al volto ieri 18 dicembre in Piazza Cavour «dalla zia di Emanuele Tufano, il 15enne rimasto ucciso nell’ottobre 2024 in una sparatoria tra gruppi armati rivali dei rioni Sanità e Mercato della città». La donna, secondo quanto riferisce Borrelli che si trovava in compagnia del consigliere della prima Municipalità Lorenzo Pascucci, gli avrebbe anche rivolto minacce di morte. Il parlamentare ha inoltre precisato che a subire l’aggressione sarebbe stata anche la sua scorta. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: La tiktoker Rita De Crescenzo andrà a processo per le minacce al deputato Borrelli: «Chiese alla camorra di eliminarmi» Leggi anche: Pugno in faccia all'operatore che lo ha soccorso: rotto il naso all'infermiere Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Hanno rotto il naso a Borrelli, l’aggressione al deputato in centro a Napoli: il colpo in faccia e le minacce di morte – Il video - Stavolta è finito in ospedale il deputato napoletano di Avs, dopo l'aggressione in cui sono stati coinvolti anche gli agenti della sua scorta ... open.online

