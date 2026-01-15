Napoli picchiato vigilante del McDonald's di Miano assalito da ragazzini | naso rotto e lesione all'occhio

Un vigilante del McDonald's di Miano è stato aggredito da un gruppo di ragazzini vicino al centro commerciale La Birreria, riportando un naso rotto e una lesione all’occhio. L’incidente, segnalato anche dal presidente della commissione Sicurezza Pasquale Esposito, evidenzia la necessità di interventi immediati per garantire la sicurezza nella zona. La vicenda solleva preoccupazioni sulla tutela del personale e sulla gestione della sicurezza urbana a Napoli.

