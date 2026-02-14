Un bambino di Napoli di 2 anni e 4 mesi non può più ricevere un nuovo trapianto di cuore, dopo che i medici dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma hanno confermato che il suo cuore è stato

È arrivato il parere richiesto dalla famiglia all'Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma sul caso del bambino napoletano di 2 anni e 4 mesi, ricoverato all'Ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore rivelatosi fallimentare. «Secondo l'ospedale Bambino Gesù il bambino non è più trapiantabile», ha dichiarato l'avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, intervenendo in collegamento con la trasmissione Mi manda Raitre. Il piccolo, affetto da una grave cardiopatia dilatativa fin dai primi mesi di vita, era stato inserito al primo posto nella lista d'attesa per il suo gruppo sanguigno. Il cuore compatibile, prelevato a Bolzano, era stato trasportato in aereo a Napoli e impiantato al Monaldi.

© Feedpress.me - Bimbo di Napoli con il cuore "bruciato": "non è più trapiantabile"

Il bambino di Napoli, affetto da un cuore gravemente danneggiato, non può più ricevere un trapianto dopo il parere negativo dei medici dell’ospedale Bambino Gesù di Roma.

L'ospedale Bambino Gesù ha annunciato che il bambino con il cuore danneggiato irreparabilmente non può più ricevere un trapianto, a causa delle gravi condizioni dell’organo.

