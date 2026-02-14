Bimbo di Napoli con il cuore bruciato | non è più trapiantabile

Un bambino di Napoli di 2 anni e 4 mesi non può più ricevere un nuovo trapianto di cuore, dopo che i medici dell’Ospedale Bambino Gesù di Roma hanno confermato che il suo cuore è stato

È arrivato il parere richiesto dalla famiglia all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma sul caso del bambino napoletano di 2 anni e 4 mesi, ricoverato all’Ospedale Monaldi dopo un trapianto di cuore rivelatosi fallimentare. «Secondo l’ospedale Bambino Gesù il bambino non è più trapiantabile», ha dichiarato l’avvocato della famiglia, Francesco Petruzzi, intervenendo in collegamento con la trasmissione Mi manda Raitre. Il piccolo, affetto da una grave cardiopatia dilatativa fin dai primi mesi di vita, era stato inserito al primo posto nella lista d’attesa per il suo gruppo sanguigno. Il cuore compatibile, prelevato a Bolzano, era stato trasportato in aereo a Napoli e impiantato al Monaldi. 🔗 Leggi su Feedpress.me

