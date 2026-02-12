A Napoli, un bambino di due anni aspetta un cuore nuovo, ma la situazione si fa complicata. Il trapianto previsto all’ospedale Monaldi è stato fermato in via cautelativa dopo che il cuore in arrivo si è rivelato danneggiato. La mamma del piccolo si aggrappa all’ultima speranza, sperando che il cuore arrivi in tempo e che il bambino possa riceverlo. La situazione resta tesa e tutti attendono notizie più chiare.

Apprensione per il bimbo in attesa del cuore. Un cuore danneggiato, una speranza spezzata e il programma di trapiantologia pediatrica dell’ospedale Monaldi di Napoli sospeso in via cautelativa. È questo il bilancio drammatico del caso che ha coinvolto un bambino di 2 anni e 3 mesi, destinatario lo scorso 23 dicembre di un trapianto cardiaco partito da Bolzano. L’organo, giunto a Napoli, si è rivelato irreparabilmente danneggiato, lasciando il piccolo ricoverato in coma farmacologico in terapia intensiva, attaccato a un macchinario di assistenza cardiopolmonare, l’ECMO. Perché è stato sospeso il programma di trapianti pediatrici al Monaldi di Napoli?. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Trapianto di cuore “bruciato” a Napoli, la mamma bimbo di 2 anni: ‘Spero arrivi in tempo’

