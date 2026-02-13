Trapianto cuore danneggiato a bimbo di 2 anni la mamma | Ore disperate

La mamma di Giulia, una bambina di 2 anni, descrive le ore di attesa come disperate dopo che il suo cuore danneggiato è stato sottoposto a un trapianto urgente all’ospedale di Roma. La piccola, che aveva problemi congeniti fin dalla nascita, ha ricevuto l’organo donato da poche ore, mentre i medici cercano di stabilizzare le sue condizioni. La madre, con voce rotta dall’emozione, spiega di aver sentito poco fa il team medico, che ancora non ha fornito aggiornamenti sul decorso.

(Adnkronos) – "Ho sentito al telefono la mamma del bambino poco fa, non ci sono novità al momento, sono ore disperate". È quanto riferisce all’Adnkronos Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bimbo di due anni e mezzo attaccato alla macchina salvavita all’ospedale Monaldi di Napoli a causa del trapianto di cuore fallito perché l’organo arrivato . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Approfondimenti su trapianto cuore

Il bambino di due anni e mezzo, che ha ricevuto un cuore

Sei sanitari sono indagati a Napoli per il trapianto di cuore su un bambino.

Ultime notizie su trapianto cuore

Argomenti discussi: Bimbo trapiantato con cuore danneggiato a Napoli, corsa contro il tempo per il trapianto: le novità; Trapiantato un cuore danneggiato: la denuncia della mamma, la corsa verso una nuova operazione; Se il cuore è ‘bruciato’ dal freddo, i rischi prima e durante un trapianto; Napoli, trapiantato cuore 'bruciato' ad un bambino: sospesi i chirurghi.

Napoli, trapiantano un cuore bruciato a un bambino di due anni: 6 indagatiTrapianto di un cuore danneggiato: ci sono i primi 6 indagati. La Procura di Napoli ha iscritto nel registro degli indagati i nomi di 6 tra medici e paramedici che avrebbero eseguito il trapianto di ... affaritaliani.it

Trapiantato di cuore danneggiato su un bimbo di 2 anni: 6 sanitari indagati a NapoliSi tratta di medici e paramedici dell’equipe che ha espiantato l’organo a Bolzano e lo ha trasportato al Monaldi. La procura partenopea ipotizza lesioni colpose ... msn.com

«Sono ore disperate. O arriva il cuore, oppure dovremo prepararci al peggio». E' quanto racconta Francesco Petruzzi, legale della famiglia del bimbo di due anni e mezzo attaccato alla macchina salvavita all’ospedale Monaldi di Napoli a causa del trapianto di - facebook.com facebook

Il cuore “bruciato”, il trapianto fallito. Corsa contro il tempo per salvare il piccolo Tommaso x.com