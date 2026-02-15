Trapianto ' cuore bruciato' il ministro Schillaci | Inaccettabile Arrivano gli ispettori

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha definito inaccettabile il trapianto di cuore bruciato avvenuto in un ospedale italiano, a seguito di un episodio in cui un organo destinato a un paziente è stato erroneamente utilizzato. La vicenda ha scatenato l’intervento degli ispettori sanitari per verificare le responsabilità e chiarire le modalità di gestione dell’errore. Un’unità di controllo sta già esaminando i documenti e i protocolli adottati, mentre i familiari del paziente coinvolto chiedono risposte concrete.

"Quanto è accaduto è inaccettabile e attendiamo di verificare le responsabilità. Detto ciò, ribadisco che la sicurezza delle cure è un impegno costante a tutti i livelli, cioè Ministero, Regioni, aziende sanitarie e ospedaliere, per garantire che ogni paziente riceva sempre la migliore assistenza con il minimo rischio di danno alla salute". Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervistato da La Repubblica, sul caso del bimbo in gravissime condizioni dopo aver subito a Napoli il trapianto di un cuore danneggiato. "Ho dato disposizione, appena ho appreso la notizia, di inviare gli ispettori, perché i controlli sulla sicurezza dei pazienti sono uno dei compiti prioritari del ministero.🔗 Leggi su Napolitoday.it

Giovanni Schillaci ha definito inaccettabile l’incidente che si è verificato questa mattina al pronto soccorso, dove un paziente è rimasto ferito durante le cure.

Francesco Petruzzi, l’avvocato dei genitori del bambino di 2 anni e tre mesi, ha annunciato che chiederanno un secondo parere medico sul trapianto di cuore effettuato al Monaldi di Napoli, dopo che il piccolo Francesco ha ricevuto un organo considerato

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.