Trapianto ' cuore bruciato' il ministro Schillaci | Inaccettabile Arrivano gli ispettori
Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, ha definito inaccettabile il trapianto di cuore bruciato avvenuto in un ospedale italiano, a seguito di un episodio in cui un organo destinato a un paziente è stato erroneamente utilizzato. La vicenda ha scatenato l’intervento degli ispettori sanitari per verificare le responsabilità e chiarire le modalità di gestione dell’errore. Un’unità di controllo sta già esaminando i documenti e i protocolli adottati, mentre i familiari del paziente coinvolto chiedono risposte concrete.
"Quanto è accaduto è inaccettabile e attendiamo di verificare le responsabilità. Detto ciò, ribadisco che la sicurezza delle cure è un impegno costante a tutti i livelli, cioè Ministero, Regioni, aziende sanitarie e ospedaliere, per garantire che ogni paziente riceva sempre la migliore assistenza con il minimo rischio di danno alla salute". Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervistato da La Repubblica, sul caso del bimbo in gravissime condizioni dopo aver subito a Napoli il trapianto di un cuore danneggiato. "Ho dato disposizione, appena ho appreso la notizia, di inviare gli ispettori, perché i controlli sulla sicurezza dei pazienti sono uno dei compiti prioritari del ministero.🔗 Leggi su Napolitoday.it
Cuore bruciato, Schillaci:inaccettabile
Giovanni Schillaci ha definito inaccettabile l’incidente che si è verificato questa mattina al pronto soccorso, dove un paziente è rimasto ferito durante le cure.
Trapianto di cuore "bruciato", il legale del bimbo: "Chiederemo un altro parere sul trapianto"
Francesco Petruzzi, l’avvocato dei genitori del bambino di 2 anni e tre mesi, ha annunciato che chiederanno un secondo parere medico sul trapianto di cuore effettuato al Monaldi di Napoli, dopo che il piccolo Francesco ha ricevuto un organo consideratoLeggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Trapianto del cuore bruciato: il verdetto del Bambino Gesù che gela le speranze per il piccolo paziente; Se il cuore è ‘bruciato’ dal freddo, i rischi prima e durante un trapianto; Trapianto cuore bruciato a bimbo, 6 sanitari indagati. Il cardiochirurgo: Forse scelta obbligata; Cuore danneggiato prima del trapianto: come si conservano gli organi.
Cuore bruciato, l'ospedale ha taciuto per un mese. Il volo, il ghiaccio, il trapianto, il medico dimesso: cosa non tornaLa storia del cuore bruciato inzia il 22 dicembre, quando mamma Patrizia Mercolino riceve una telefonata attesa con trepidazione: «C'è un cuore compatibile per il suo bambino ... leggo.it
Cuore bruciato, la madre del bimbo trapiantato: È un guerriero. E come lui, io non molloPatrizia Mercolino attende un nuovo cuore per suo figlio mentre la Procura indaga su sei persone per il trapianto danneggiato ... ilfattoquotidiano.it
Un cuore “bruciato” dopo il trapianto e una corsa contro il tempo per salvargli la vita. Per il bimbo operato al Monaldi si apre ora l’ipotesi di sostituire l’organo con un cuore meccanico. Lo studio è in corso all’ospedale Niguarda di Milano, dove si valuta una sol facebook
Tommaso, i medici divisi sul trapianto. Spunta l’ipotesi di un cuore artificiale x.com