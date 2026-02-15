bimba uccisa a bordighera la madre avrebbe viaggiato con il corpo della figlia in macchina

Manuela A., 43 anni, ha portato il corpo della figlia morta in macchina, secondo quanto si apprende dalla polizia, dopo averla uccisa a Bordighera. La donna, accusata di omicidio preterintenzionale, avrebbe lasciato la scena del delitto e si sarebbe mossa con il corpo della bambina ancora a bordo. La scoperta ha portato gli investigatori a seguire le tracce della vettura, trovata poco dopo in una strada secondaria della città.

Manuela A., 43 anni, la donna accusata dell’omicidio preterintenzionale della figlia, avrebbe viaggiato in macchina con il cadavere della bimba. Secondo la ricostruzione degli inquirenti, Beatrice, 2 anni, sarebbe morta nella notte tra l’8 e il 9 febbraio, in circostanze ancora da chiarire. Il giudice per le indagini preliminari di Imperia, Massimiliano Botti, che aveva lasciato in carcere l’indagata nell’ordinanza fa riferimento agli spostamenti della donna dalla casa del compagno a Bordighera, dove ha dato l’allarme al 118, fino a Perinaldo, senza rivelare l’effettiva morte della piccola. Anche l’uomo è indagato ed è a piede libero. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

