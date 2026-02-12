Bimba morta a Bordighera la madre resta in carcere | non avrebbe eseguito il massaggio cardiaco alla piccola

La madre della bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera rimane in cella. Secondo le prime ricostruzioni, non avrebbe praticato il massaggio cardiaco alla figlia, come richiesto dai soccorritori. La procura ha deciso di mantenere la donna in carcere mentre proseguono le indagini sull’accaduto.

La donna accusata di omicidio preterintenzionale nei confronti della figlia di due anni a Bordighera resta in carcere. Nell'udienza di oggi il gip ha sottolineato che la madre aveva chiamato il 112 ma poi non aveva eseguito il massaggio cardiaco come suggerito dai medici al telefono prima che arrivassero.🔗 Leggi su Fanpage.it

La madre della bambina di due anni trovata senza vita a Bordighera resta in carcere a Pontedecimo.

Una bambina di due anni è morta nella sua casa a Bordighera.

