Bimba morta in casa a Bordighera | indagato anche il compagno della madre

Il compagno di Manuela A., 43 anni, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Imperia per la morte della piccola Beatrice, due anni, trovata senza vita lunedì scorso nella casa di Bordighera.

La Procura di Imperia ha iscritto nel registro degli indagati il compagno di Manuela A., la donna di 43 anni che si trova in carcere con l’accusa di omicidio preterintenzionale per la morte della figlia di due anni, Beatrice, avvenuta lunedì scorso nell’abitazione di Bordgihera. All’uomo, 42 anni, viene contestato lo stesso reato. La sua abitazione, dove la donna dice di aver trascorso la notte assieme alle figlie prima del decesso della bambina, è stata posta sotto sequestro. Ieri, durante l’interrogatorio di convalida la donna ha detto che la sera prima della morte di Beatrice aveva passato la notte nell’abitazione del compagno. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

La procura di Imperia ha aperto un’indagine anche sul compagno di Manuela Aiello, la donna di Bordighera accusata di aver ucciso la piccola Beatrice, di soli due anni, dopo aver trovato la bambina senza vita nella loro abitazione.

La Procura di Imperia ha iscritto nel registro degli indagati anche il compagno della madre della bimba di 2 anni morta a Bordighera, dopo aver scoperto che la notte precedente alla tragedia erano insieme in casa.

