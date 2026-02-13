Bordighera bimba morta in casa | indagato anche il compagno della madre

A Bordighera, la morte della piccola di due anni, avvenuta in casa, ha portato gli inquirenti a coinvolgere anche il compagno della madre, un uomo di 42 anni, che ora è indagato per omicidio preterintenzionale.

Il caso della bimba di 2 anni morta a Bordighera conosce nuovi risvolti. Anche il compagno della madre, un uomo di 42 anni, sarebbe stato inserito nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio preterintenzionale Nuovi risvolti sulla triste vicenda della morte di una bimba di soli due anni che ha sconvolto Bordighera. La madre della piccola, una donna di 43 anni, è già nella sezione femminile del carcere di Pontedecimo da lunedì sera con l'accusa di omicidio preterintenzionale per la morte della figlia. Il gip Massimiliano Botti, pur non convalidando l'arresto della donna ha disposto il carcere per pericolo di inquinamento delle prove.

La procura di Imperia ha aperto un’indagine anche sul compagno di Manuela Aiello, la donna di Bordighera accusata di aver ucciso la piccola Beatrice, di soli due anni, dopo aver trovato la bambina senza vita nella loro abitazione.

