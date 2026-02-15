Bimba di 2 anni morta a Bordighera gip | Madre in macchina con il cadavere della figlia’

Manuela Aiello ha dichiarato che sua figlia Beatrice è morta lunedì mattina, ma il gip ha stabilito che la bambina è deceduta tra mezzanotte e le 2 di domenica. La madre era in auto con il cadavere della piccola, secondo quanto emerge dall’indagine. La tragica scoperta è avvenuta dopo che i carabinieri hanno trovato la donna in macchina, appena arrivati sul luogo.

(Adnkronos) – Beatrice, la bambina di 2 anni morta nei giorni scorsi a Bordighera, sarebbe deceduta tra mezzanotte e le 2 di domenica e non lunedì mattina, come ha detto la madre, Manuela Aiello. Lo dice il medico legale Andrea Leoncini nella relazione realizzata per conto della procura di Imperia che ha indagato la madre, . L'articolo Bimba di 2 anni morta a Bordighera, gip: “Madre in macchina con il cadavere della figlia’ proviene da Webmagazine24. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Bimba morta a Bordighera, gip: “Madre in macchina col cadavere della figlia” A Bordighera, una donna è stata arrestata dopo che la polizia ha trovato il cadavere della figlia di pochi mesi in auto. Bimba morta, il gip: «La madre ha viaggiato in auto col cadavere della figlia dalla casa del compagno fino a Bordighera» Il giudice ha accertato che la madre ha guidato un’auto con il corpo della figlia morta nella notte tra l’8 e il 9 febbraio, spostandosi dalla casa del suo compagno fino a Bordighera. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: La bimba di 2 anni trovata morta a Bordighera, indagato anche il compagno della mamma; Imperia, morta a Bordighera bimba di 2 anni: madre arrestata; Ceccano, bambina di due anni azzannata da un pitbull e scaraventata a terra; Bordighera, bimba di 2 anni morta nel suo lettino con lividi sul corpo. Madre arrestata per omicidio preterintenzionale. Bimba di 2 anni morta a Bordighera: Mamma ha viaggiato col cadavere della piccola in auto deceduta da orePer gli inquirenti, la piccola era in casa del compagno della madre quando è morta ma poi la donna avrebbe caricato il cadavere in auto portandola a casa ... fanpage.it Bimba di 2 anni morta a Bordighera, gip : Madre in macchina con il cadavere della figlia'Bimba di 2 anni morta a Bordighera, gip : Madre in macchina con il cadavere della figlia' Sotto sequestro la casa del compagno, indagato con la donna, per omicidio preterintenzionale Beatrice, la bam ... adnkronos.com Bimba di 2 anni morta, la mamma ha «viaggiato in auto con la figlia deceduta da ore» facebook Frosinone, bimba di due anni azzannata dal pitbull di famiglia: il padre la salva e uccide il cane a coltellate x.com