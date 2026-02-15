Bimba morta a Bordighera gip | Madre in macchina col cadavere della figlia

A Bordighera, una donna è stata arrestata dopo che la polizia ha trovato il cadavere della figlia di pochi mesi in auto. Il giudice per le indagini preliminari ha confermato che la madre era alla guida con il corpo della bambina nel veicolo, una scena choc avvenuta nel centro della città. La procura sta cercando di capire se ci siano responsabilità penali nel decesso della piccola, che secondo le prime ipotesi potrebbe essere stato causato da una lite o da negligenza. La madre, ancora sotto shock, si trova ora in carcere mentre gli investigatori raccolgono prove e testimonianze.

Bordighera, una bimba morta e una madre arrestata: la procura indaga sull’omicidio preterintenzionale. Bordighera, in Liguria, è scossa dalla morte di una bambina di due anni, il cui corpo è stato ritrovato in auto con la madre, Manuela Aiello, 43 anni, arrestata con l’accusa di omicidio preterintenzionale. Il compagno della donna è indagato per lo stesso reato. La vicenda si è consumata nella notte tra l’8 e il 9 febbraio, con la scoperta del decesso avvenuta dopo l’arrivo al pronto soccorso. La scoperta e l’arresto. La mattina del 9 febbraio, Manuela Aiello si è recata al pronto soccorso di Bordighera con il corpo della figlia.🔗 Leggi su Ameve.eu

Il giudice ha accertato che la madre ha guidato un’auto con il corpo della figlia morta nella notte tra l’8 e il 9 febbraio, spostandosi dalla casa del suo compagno fino a Bordighera.

