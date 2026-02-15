Bimba di 2 anni morta a Bordighera La madre in auto col cadavere della figlia

A Bordighera, la madre è stata trovata in auto con il corpo senza vita della figlia di 2 anni, un fatto che ha sconvolto la comunità locale. Gli investigatori stanno analizzando le prove raccolte sul luogo e stanno cercando di capire cosa sia successo realmente. Un dettaglio chiave emerso è che la donna avrebbe tentato di nascondere il tragico ritrovamento, alimentando i sospetti sulla dinamica della tragedia.

Il caso di Beatrice, la bambina di 2 anni morta a Bordighera, inizia a prendere forma grazie alle ricostruzioni effettuate dagli inquirenti nelle scorse ore sulla base degli indizi raccolti, e lo scenario diventa sempre più inquietante. Manuela Aiello, la madre della piccola, si sarebbe messa al volante per fare ritorno a casa dall'abitazione del compagno presso la quale si trovava insieme alle tre figlie, con la bimba già morta all'interno dell'abitacolo.Secondo gli inquirenti, quindi, quando la donna ha contattato il 118 dalla sua abitazione di Bordighera alle ore 8.21 del mattino del 9 febbraio per chiedere un urgente intervento rivelatosi poi inutile in quanto tardivo, Beatrice era già deceduta da qualche ora.