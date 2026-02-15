Il Comune ha deciso di mantenere invariate le aliquote di Imu e Irpef, evitando così aumenti sulle tasse locali. La scelta arriva dopo settimane di discussioni tra amministratori e cittadini, che avevano espresso preoccupazioni sui costi crescenti. Tuttavia, per quanto riguarda la Tari, la tassa sui rifiuti, non ci sono ancora certezze: l’approvazione è rimandata a una prossima riunione.

Niente aumenti di tariffe su Imu e addizionale Irpef, e neanche sull’ imposta di soggiorno. Mentre ci sarà da aspettare ancora del tempo per approvare la Tari (tassa sui rifiuti). Sono queste le prime anticipazioni sul bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Porto Recanati, che sarà illustrato venerdì alla 18 nel corso di un’assemblea pubblica a Palazzo Volpini. Successivamente il bilancio di previsione verrà portato al voto nel prossimo consiglio comunale, che è stato fissato per il 26 febbraio. A entrare nel merito è l’assessore al bilancio, Loredana Zoppi (nella foto). "Per quanto riguarda Imu, addizionale Irpef e pure l’imposta di soggiorno sono confermate le tariffe dell’anno scorso – afferma Zoppi -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Bilancio, Imu e Irpef invariate. Ma per la Tari bisogna attendere

Il Consiglio comunale di Terre del Reno ha approvato il bilancio di previsione triennale 2026-2028, rispettando i tempi previsti.

Il Consiglio comunale di Gubbio ha approvato il bilancio preventivo per il 2026, rispettando i tempi stabiliti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.