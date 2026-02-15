Bilancio Imu e Irpef invariate Ma per la Tari bisogna attendere
Il Comune ha deciso di mantenere invariate le aliquote di Imu e Irpef, evitando così aumenti sulle tasse locali. La scelta arriva dopo settimane di discussioni tra amministratori e cittadini, che avevano espresso preoccupazioni sui costi crescenti. Tuttavia, per quanto riguarda la Tari, la tassa sui rifiuti, non ci sono ancora certezze: l’approvazione è rimandata a una prossima riunione.
Niente aumenti di tariffe su Imu e addizionale Irpef, e neanche sull’ imposta di soggiorno. Mentre ci sarà da aspettare ancora del tempo per approvare la Tari (tassa sui rifiuti). Sono queste le prime anticipazioni sul bilancio di previsione 2026-2028 del Comune di Porto Recanati, che sarà illustrato venerdì alla 18 nel corso di un’assemblea pubblica a Palazzo Volpini. Successivamente il bilancio di previsione verrà portato al voto nel prossimo consiglio comunale, che è stato fissato per il 26 febbraio. A entrare nel merito è l’assessore al bilancio, Loredana Zoppi (nella foto). "Per quanto riguarda Imu, addizionale Irpef e pure l’imposta di soggiorno sono confermate le tariffe dell’anno scorso – afferma Zoppi -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Imu e Irpef invariate, indebitamento in discesa, abitanti in crescita: il bilancio del Comune
Il Consiglio comunale di Terre del Reno ha approvato il bilancio di previsione triennale 2026-2028, rispettando i tempi previsti.
Gubbio, approvato il bilancio preventivo: "Imu e tassa di soggiorno invariate, esenzione Irpef fino a 15mila euro"
Il Consiglio comunale di Gubbio ha approvato il bilancio preventivo per il 2026, rispettando i tempi stabiliti.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: Ascoli, costa di più visitare i musei, restano invariate Imu e Irpef: via libera della giunta al bilancio; Il Bilancio in parole semplici: come il Comune gestisce le risorse per i cittadini; Bilancio, Imu e Irpef invariate. Ma per la Tari bisogna attendere; Il bilancio 2026 del Comune di Novellara un bilancio di responsabilità.
Bilancio, Imu e Irpef invariate. Ma per la Tari bisogna attendereNiente aumenti di tariffe su Imu e addizionale Irpef, e neanche sull’imposta di soggiorno. Mentre ci sarà da aspettare ancora del tempo per approvare la Tari (tassa sui rifiuti). Sono queste le prime ... ilrestodelcarlino.it
Imu e addizionale irpef. La chiusura dell’anno con le aliquote 2026Il Consiglio comunale di Foligno tornerà a riunirsi domani nella sala consiliare di palazzo Orfini Podestà. Tre punti all’ordine del giorno. Chiusura dell’anno con le aliquote 2026 e bilancio ... lanazione.it
Pagamenti a bilancio o PNRR la seconda aliquota Irpef va aggiornata al 33% o resta ancora al 35% A seguito della legge di bilancio 2026, grazie facebook