Imu e Irpef invariate indebitamento in discesa abitanti in crescita | il bilancio del Comune

Il Consiglio comunale di Terre del Reno ha approvato il bilancio di previsione triennale 2026-2028, rispettando i tempi previsti. Le principali voci di bilancio indicano IMU e Irpef invariate, un indebitamento in diminuzione e una crescita della popolazione. L’approvazione rappresenta un passaggio importante per la gestione finanziaria del Comune, che mira a garantire stabilità e sostenibilità nel prossimo triennio.

Nel Consiglio comunale di fine anno, svoltosi lunedì 29, il Consiglio comunale di Terre del Reno ha approvato il bilancio di previsione triennale 2026-2027-2028, rispettando le tempistiche previste dalla normativa. "Sono molto soddisfatto di questa approvazione nei tempi di legge – afferma il.

Il bilancio: «Cresce la cifra per il capitolo sociale» - Il bilancio, approvato con i voti favorevoli della maggioranza e tre voti contrari delle minoranze, ha dovuto tenere conto dei tagli statali per i prossimi anni, composti sia dagli importi previsti ... laprovinciacr.it

Maranello approva il bilancio. Per Imu e Tari aliquote invariate - Nessuna variazione delle aliquote fiscali, indebitamento in costante calo, un ulteriore slancio agli investimenti e servizi al cittadino consolidati. ilrestodelcarlino.it

Imu e Irpef invariate, indebitamento in discesa, abitanti in crescita: il bilancio del Comune x.com

L’ultima seduta 2025 del Consiglio Comunale si è conclusa con tre importanti notizie: Nonostante i rincari generali, l’Amministrazione ha scelto di mantenere invariate le aliquote IMU e IRPEF, per non gravare sulle cittadine e i cittadini. Anche per il 2026, t - facebook.com facebook

