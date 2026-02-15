BigMama e Lodovica omaggiano San Modestino | un augurio social all’Irpinia e ad Avellino per la festa patronale

BigMama e Lodovica hanno condiviso un messaggio sui social per ricordare San Modestino, causando emozioni tra i cittadini di Avellino e dell’Irpinia. La coppia ha pubblicato un video in cui si vede Lodovica che sorride mentre mostra una bandiera con l’effigie del santo, rivolgendo un augurio caloroso alla comunità locale. La festa patronale, che si celebra oggi, coinvolge il centro storico di Avellino, dove si svolgono eventi e tradizioni radicate.

BigMama e Lodovica celebrano San Modestino: un augurio social per Avellino e l’Irpinia. Un messaggio di auguri speciale è arrivato oggi, 14 febbraio 2026, da BigMama e dalla sua compagna Lodovica per Avellino e l’intera Irpinia, nel giorno dedicato al patrono della città, San Modestino. La cantante ha scelto i social media per condividere un pensiero affettuoso con la comunità, in una giornata caratterizzata da pioggia e venti di 4 nodi da sud-sudovest. Un gesto di vicinanza digitale. BigMama ha voluto estendere un saluto alla comunità irpina attraverso il suo profilo Instagram, creando un legame diretto con i suoi follower e con la popolazione di Avellino.🔗 Leggi su Ameve.eu

