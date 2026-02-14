BigMama celebra San Modestino | auguri speciali agli avellinesi insieme a Lodovica

BigMama ha festeggiato San Modestino, il santo patrono di Avellino, inviando agli abitanti della città auguri calorosi attraverso i social media. La cantante ha condiviso un messaggio affettuoso, accompagnato da una foto in piazza durante le celebrazioni ufficiali, attirando l’attenzione di molti fan e cittadini.

Un augurio semplice, diretto, affidato ai social nel giorno della ricorrenza più sentita dalla città. È quello che BigMama ha rivolto oggi agli avellinesi attraverso Instagram, affiancata dalla fidanzata Lodovica, in occasione della festa di San Modestino, patrono di Avellino. Nel giorno dedicato al santo, la cantante ha scelto un tono informale e affettuoso per rivolgersi alla comunità irpina. «Ciao cuccioli, oggi è una giornata speciale, fate come me, condividetela con una persona speciale», si legge nel messaggio pubblicato sul suo profilo. A seguire l'augurio: «Voglio augurare a tutti un buon San Modestino, patrono di Avellino, auguri a tutta l'Irpinia».