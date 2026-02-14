La Festa di San Modestino | Avellino si raccoglie in onore del suo patrono

Oggi ad Avellino si celebra la Festa di San Modestino, motivo per cui le strade si riempiono di fedeli e processioni. La città si raduna in onore del suo patrono, vescovo e martire, che secondo la tradizione protegge gli abitanti da secoli. Quest’anno, le celebrazioni includono una messa speciale alla chiesa di San Francesco e un corteo che attraversa il centro storico, attirando molti cittadini e visitatori.

Oggi, Avellino dedica il suo giorno a San Modestino, vescovo e martire, protettore della città e della diocesi. Un momento di raccoglimento e di fede che si svolgerà nel Duomo e nel piazzale antistante, luoghi di culto e di identità per la comunità avellinese. La giornata inizierà alle 8.30 con la Santa Messa, seguita alle 11.00 dalla celebrazione solenne presieduta dal vescovo Arturo Aiello. Un momento importante, che vedrà riuniti i parroci e i sacerdoti della città e della diocesi. In questa occasione, la Misericordia di Avellino consegnerà l'olio per la lampada votiva di San Modestino, un gesto semplice ma ricco di significato per chi crede e per chi vive la fede come una luce che accompagna i giorni.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

La comunità di Aiello del Sabato si prepara a festeggiare San Modestino il 14 febbraio.

Il borgo di Montegrosso Pian Latte si prepara a celebrare San Biagio con riti e tradizioni che si ripetono da anni.

Fino agli inizi degli anni 70 anche a Capriglia Irpina c'era la tradizione del "FOCARONE e SAN MODESTINO". La sera del 14 febbraio ne venivano accesi diversi un po' su tutto il territorio comunale. Le fascine " i sarcinielli" venivano offerti da tutti le famiglie ai r facebook