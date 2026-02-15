Biglietti per Kanye West a Reggio Emilia è bufera | i biglietti in vendita ora costano di meno di quelli in Early Bird

Il concerto di Kanye West a Reggio Emilia, previsto per il 18 luglio, ha scatenato polemiche perché i biglietti in vendita ora sono più economici di quelli inizialmente riservati in prevendita. La differenza di prezzo ha sorpreso molti fan, che avevano già acquistato i biglietti Early Bird a un costo superiore. La confusione si è fatta sentire tra coloro che avevano prenotato anticipatamente, creando un certo malcontento tra gli appassionati.

Reggio Emilia, 15 febbraio 2026 – Il concerto di Kanye West di sabato 18 luglio, alla Rcf Arena di Reggio Emilia, non è un’esclusiva europea, come anticipato al lancio dell’evento dagli organizzatori. E adesso, a chi aveva già acquistato i biglietti lo scorso dicembre in Early Bird, viene proposto un parziale rimborso. La notizia era stata svelata proprio dal Carlino mercoledì scorso, alla vigilia della conferenza stampa della presentazione ufficiale di Hellwatt Festival. Una scelta che ha fatto scoppiare una rivolta sui social e nei gruppi dei fan. Machine Gun Kelly a Bologna: bagno di folla (e di sole) in via Indipendenza per la star americana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Sono disponibili nuovi biglietti per il concerto di Kanye West, che si terrà il 18 luglio 2026 alla Rcf Arena di Reggio Emilia.

Dopo mesi di attese e rumours, l’attesa è finalmente finita: Kanye West, in arte Ye, arriverà in Italia per un grande concerto a Reggio Emilia.

