Biglietti per Kanye West a Reggio Emilia è bufera | i biglietti in vendita ora costano di meno di quelli in Early Bird
Il concerto di Kanye West a Reggio Emilia, previsto per il 18 luglio, ha scatenato polemiche perché i biglietti in vendita ora sono più economici di quelli inizialmente riservati in prevendita. La differenza di prezzo ha sorpreso molti fan, che avevano già acquistato i biglietti Early Bird a un costo superiore. La confusione si è fatta sentire tra coloro che avevano prenotato anticipatamente, creando un certo malcontento tra gli appassionati.
Reggio Emilia, 15 febbraio 2026 – Il concerto di Kanye West di sabato 18 luglio, alla Rcf Arena di Reggio Emilia, non è un’esclusiva europea, come anticipato al lancio dell’evento dagli organizzatori. E adesso, a chi aveva già acquistato i biglietti lo scorso dicembre in Early Bird, viene proposto un parziale rimborso. La notizia era stata svelata proprio dal Carlino mercoledì scorso, alla vigilia della conferenza stampa della presentazione ufficiale di Hellwatt Festival. Una scelta che ha fatto scoppiare una rivolta sui social e nei gruppi dei fan. Machine Gun Kelly a Bologna: bagno di folla (e di sole) in via Indipendenza per la star americana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Kanye West, quanto costano i biglietti per il concerto di Reggio Emilia
Sono disponibili nuovi biglietti per il concerto di Kanye West, che si terrà il 18 luglio 2026 alla Rcf Arena di Reggio Emilia.
Kanye West in concerto in Italia a Reggio Emilia, i prezzi dei biglietti
Dopo mesi di attese e rumours, l’attesa è finalmente finita: Kanye West, in arte Ye, arriverà in Italia per un grande concerto a Reggio Emilia.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Kanye West al Hellwatt Festival: oggi via alla vendita dei biglietti; Kanye West: via alle prevendite. Per il Festival biglietti dal 18; Hellwatt Festival, 3 weekend a Reggio Emilia tra Kanye West e Rita Ora; Kanye West a Reggio Emilia, usciti i biglietti: ecco i prezzi.
Biglietti per Kanye West a Reggio Emilia, è bufera: i biglietti in vendita ora costano di meno di quelli in Early BirdGli organizzatori del concerto all’Hellwatt Festival, non essendo più un’esclusiva europea, hanno modificato i prezzi dei ticket sul mercato. E ora, a chi aveva già acquistato l’ingresso verrà propost ... ilrestodelcarlino.it
Kanye West e gli altri a Hellwatt Festival, cosa sta succedendo15 feb 2026 - Ieri sono andati in vendita i biglietti per lo show del 18 luglio, ma ci sono stati alcuni problemi ... rockol.it
Aperte le prevendite del concerto di Kanye West a Reggio x.com
KANYE WEST A REGGIO EMILIA, USCITI I BIGLIETTI: ECCO I PREZZI Da oggi sono in vendita i biglietti per lo show del 18 luglio, e si stanno già sollevando polemiche Leggi tutto https://www.rockol.it/news-757031/kanye-west-prezzi-biglietti-reggio-emilia-1 facebook