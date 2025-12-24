Kanye West quanto costano i biglietti per il concerto di Reggio Emilia

Sono disponibili nuovi biglietti per il concerto di Kanye West, che si terrà il 18 luglio 2026 alla Rcf Arena di Reggio Emilia. La data rappresenta un’occasione imperdibile per gli appassionati di musica, con prezzi variabili in base alla categoria e alla posizione del settore. Per informazioni su costi e modalità di acquisto, si consiglia di consultare i canali ufficiali di vendita.

Modena, 24 dicembre 2025 – Nuova tranche di biglietti disponibile, per accaparrarsi la chance di assistere al concerto monumentale di Ye – Kanye West, il 18 luglio 2026 alla Rcf Arena di Reggio. È noto che lunedì 22 dicembre, decine di migliaia di persone da tutto il mondo si sono messe in coda su Ticketmaster per cercare di acquistare le prevendite early bird. Un dato che conferma la grande attesa per questo live, che è destinato a rimanere nella storia e non solo per i fan del controverso rapper americano. I biglietti a prezzo ridotto sono andati sold out in poche ore. Ecco allora che da ieri, 23 dicembre, è stata messa in vendita una nuova tranche di biglietti a partire da 178,25 euro (comprese tasse, escluse commissioni), poi si sale a 224,25 euro, fino a 333,50 euro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Kanye West, quanto costano i biglietti per il concerto di Reggio Emilia Leggi anche: Kanye West in concerto in Italia a Reggio Emilia, i prezzi dei biglietti Leggi anche: Kanye West in concerto a Reggio Emilia Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Kanye West in concerto in Italia a Reggio Emilia, i prezzi dei biglietti; Kanye West, quanto costano i biglietti per il concerto di Reggio Emilia; Kanye West torna in Italia: l'artista ha annunciato una sola data nel 2026 - location, biglietti e altre informazioni; Febbre Kanye West a Reggio Emilia: biglietti fino a 330 euro. Kanye West, quanto costano i biglietti per il concerto di Reggio Emilia - Per i pacchetti premium bisognerà aspettare il lancio del festival Helwatt previsto per inizio de ... msn.com

