Kanye West in concerto in Italia a Reggio Emilia i prezzi dei biglietti

Dopo mesi di attese e rumours, l’attesa è finalmente finita: Kanye West, in arte Ye, arriverà in Italia per un grande concerto a Reggio Emilia. Un evento imperdibile per i fan e gli appassionati di musica, che potranno vivere da vicino l’energia di uno degli artisti più influenti del panorama internazionale. Scopri i dettagli sui prezzi dei biglietti e preparati a vivere un’esperienza unica.

Dopo mesi di indiscrezioni e rinvii, è arrivata l'ufficialità: Kanye West, noto anche come Ye, si esibirà in Italia con un grande concerto dal vivo. L'appuntamento è fissato per il 18 luglio 2026 alla RCF Arena di Reggio Emilia, uno dei più grandi spazi open air d'Europa. Si tratta di un evento atteso da anni dai fan italiani e non solo, considerando che il rapper statunitense non tiene un vero concerto nel Vecchio Continente da oltre un decennio. La scelta di Reggio Emilia non è casuale. La RCF Arena, conosciuta anche come Campovolo, ha già ospitato eventi musicali di portata internazionale e può accogliere fino a 103 mila spettatori.

