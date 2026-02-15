Big Walk è in arrivo su PS5 e PlayStation Plus Essential

Big Walk arriverà su PS5 e PlayStation Plus Essential, annunciato durante l’ultimo evento PlayStation State of Play. Lo sviluppatore House House, noto per Untitled Goose Game, e il publisher Panic, che ha pubblicato Firewatch, hanno confermato la notizia. La data di uscita coincide con il debutto su PC, e il gioco sarà disponibile in esclusiva per console Sony. Un dettaglio importante è che il titolo sarà accessibile anche agli abbonati PlayStation Plus Essential.

Nel corso dell'ultimo PlayStation State of Play, lo sviluppatore House House (Untitled Goose Game, Push Me Pull You) e il publisher Panic (Firewatch, Thank Goodness You're Here!) hanno annunciato che Big Walk arriverà su PlayStation 5, in concomitanza con il lancio su PC. Inoltre, debutterà come parte del PlayStation Plus Essential sin dal giorno di lancio, previsto per la fine dell'anno. Il team è inoltre lieto di confermare che Big Walk supporterà il gioco multipiattaforma, consentendo agli amici di connettersi sia che giochino su PC che su PS5. Big Walk è un'avventura multigiocatore cooperativa incentrata sul lavoro di squadra e sulla comunicazione.