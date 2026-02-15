Bielorussia Tsikhanouskaya denuncia | repressione inarrestabile ma la speranza di libertà resta viva
Svetlana Tsikhanouskaya denuncia che le autorità bielorusse intensificano le repressioni contro i manifestanti, arrestando decine di persone nelle ultime settimane. La leader dell’opposizione afferma che, nonostante le azioni dure del governo, i cittadini continuano a lottare per un cambiamento reale nel paese. Di recente, sono state registrate proteste in diverse città, con giovani che sfidano il divieto di raduno per chiedere libertà e diritti civili.
Bielorussia, la leader dell'opposizione Tsikhanouskaya: "La repressione continua, ma la speranza di libertà è inarrestabile". La leader dell'opposizione bielorussa Sviatlana Tsikhanouskaya ha delineato un quadro preoccupante della situazione nel suo paese, denunciando la persistente repressione e la negazione delle libertà fondamentali. In un'intervista rilasciata il 15 febbraio 2026, ha ribadito la necessità di un cambiamento democratico e ha lanciato un appello alla comunità internazionale per un sostegno più concreto alla Bielorussia. Un paese stretto nella morsa della repressione. La Bielorussia è da tempo un paese segnato da tensioni politiche e sociali.
