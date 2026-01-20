Via della Libertà come una mulattiera | la denuncia di Italia Viva Ortona

Italia Viva Ortona evidenzia le criticità di Via della Libertà, definendola più di una semplice mulattiera. Non si tratta di un vicolo periferico, ma dell’ingresso principale della città, eppure il suo stato di abbandono rende il passaggio difficile e insicuro. La denuncia mira a sensibilizzare le autorità sulla necessità di interventi per migliorare le condizioni di questa strada, elemento fondamentale per la viabilità e l’immagine urbana di Ortona.

A lanciare l’allarme è Francesco Bando, segretario di Italia Viva Ortona, che punta il dito contro l'amministrazione comunale "Non è un vicolo di periferia, ma la porta d’ingresso principale della città. Eppure percorrerla è diventato un calvario". A lanciare l’allarme è Francesco Bando, segretario di Italia Viva Ortona, che punta il dito contro le “condizioni disastrose” di via della Libertà, definendole "indegne di una città civile". Secondo quanto segnalato, l’asfalto è completamente sbriciolato: buche profonde, crepe ovunque e un manto stradale deteriorato al punto da sembrare, per chi lo percorre, un’area colpita da un bombardamento.🔗 Leggi su Chietitoday.it

La denuncia del Pd: "Il ponte della Libertà ridotto a mulattiera dall'incuria, dai ritardi e dai silenzi del centrodestra"Il Pd denuncia lo stato del Ponte della Libertà, definendolo una “mulattiera” a causa di incuria, ritardi e silenzi del centrodestra.

