Proteste in Iran la denuncia dei media | Oltre 30mila i morti in 48 ore di repressione ma Teheran nega
Secondo la rivista Time, tra l’8 e il 9 gennaio in Iran si sarebbero verificati oltre 30.000 decessi durante le proteste antigovernative. Tuttavia, le autorità di Teheran negano questa cifra, definendola una
Secondo la rivista Time, in 48 ore, tra l'8 e il 9 gennaio scorsi, sarebbe stati oltre 30mila i morti in Iran, al culmine delle proteste antigovernative: vengono citati due alti funzionari del Ministero della Salute locale coperti da anonimato ma Teherna smentisce: "Grande bugia".🔗 Leggi su Fanpage.it
Proteste in Iran, la denuncia dei media: “Oltre 30mila i morti in 48 ore di repressione”Secondo fonti del Ministero della Salute iraniano, tra l'8 e il 9 gennaio si sarebbero verificati oltre 30.
La rivista Time: "Potrebbero essere 30mila i morti in 48 ore di repressione in Iran"Secondo quanto riportato dalla rivista Time, tra l’8 e il 9 gennaio in Iran si potrebbero essere verificati oltre 30.
Argomenti discussi: Iran. La rivolta senza guida che mette in crisi gli ayatollah; Blog | Iran, la geografia del dissenso: due proteste su tre sfidano il regime; Proteste in Iran; Proteste in Iran, il presidente: Attaccare Khamenei è guerra totale contro il popolo.
Proteste in Iran, la denuncia dei media: Oltre 30mila i morti in 48 ore di repressioneSecondo la rivista Time, in 48 ore, tra l'8 e il 9 gennaio scorsi, sarebbe stati oltre 30mila i morti in Iran, al culmine delle proteste antigovernative ... fanpage.it
Proteste in Iran, Time: Potrebbero essere oltre 30mila i morti in 48 ore di repressioneLeggi su Sky TG24 l'articolo Proteste in Iran, Time: Potrebbero essere oltre 30mila i morti in 48 ore di repressione ... tg24.sky.it
A quasi un mese dall’esplosione delle proteste in Iran, vogliamo esprimere il più chiaramente possibile l’essenza della nostra solidarietà come organizzazione. Non possiamo voltare lo sguardo dall’altra parte e allo stesso tempo ci rifiutiamo di predare le imm - facebook.com facebook
Iran, Time: “Trentamila morti nei primi due giorni di proteste” x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.