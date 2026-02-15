Biathlon Vittozzi oro nella 10 km inseguimento

Lisa Vittozzi ha vinto l’oro nella gara di inseguimento 10 km di biathlon ai Giochi di Milano-Cortina 2026. La sua vittoria è stata determinata da un’ottima prestazione sulla neve di Anterselva, dove ha mantenuto alta la concentrazione nonostante le condizioni meteo variabili. La 29enne di Rovereto ha tagliato il traguardo con un vantaggio di oltre 20 secondi rispetto alla seconda classificata, regalando alla squadra italiana una medaglia storica.

ANTERSELVA - Lisa Vittozzi si prende una medaglia d'oro storica nell'inseguimento 10 km di biathlon ai Giochi Olimpici di Milano-Cortina 2026. La 31enne carabiniera di Pieve di Cadore è perfetta al poligono (2020), recupera i 40 secondi persi nella sprint e centra il primo oro olimpico della carriera. 30'11"8 il tempo dell'azzurra, che precede di 28"8 la norvegese Maren Kirkeeide e di 34"3 la finlandese Suvi Minkkinen. Quarto posto per la leader della classifica generale Lou Jeanmonnot, staccata di 49"4. L'impresa di Vittozzi porta all'Italia l'ottavo oro a Milano-Cortina, il secondo di giornata dopo quello di Federica Brignone in gigante. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Biathlon, Vittozzi oro nella 10 km inseguimento Italia a 22 medaglie: storico oro di Lisa Vittozzi nell’inseguimento 10 km di biathlon Lisa Vittozzi ha conquistato il primo oro italiano ai Giochi di Milano-Cortina 2026, grazie a una prestazione impeccabile nell’inseguimento femminile 10 km di biathlon. Milano Cortina: una domenica storica per l'Italia! Lisa Vittozzi oro nel biathlon nella gara ad inseguimento Tommaso GIACOMEL è stratosferico ! Rimonta EPICA e vittoria storica nell'inseguimento | HIGHLIGHTS Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Vittozzi si ferma al 5° posto, gioia Kirkeeide: gli highlights della Sprint; ARGENTO!!! GIACOMEL, HOFER, WIERER E VITTOZZI SCRIVONO LA STORIA NELLA MISTA! ORO FRANCIA; Biathlon, la norvegese Kierkaide è d’oro nella sprint: Vittozzi ottimo quinto posto; Lisa Vittozzi reagala uno storico oro all'Italia nel biathlon. Lisa Vittozzi nella storia, trionfa nell'inseguimento e conquista il primo oro olimpico del biathlon azzurroMagnifica Lisa. É oro Vittozzi nell’inseguimento femminile del biathlon ad Anterselva, con la sappadina che stampa la gara della vita nel giorno più importante, sciando ... ilmessaggero.it Biathlon, oro storico per Lisa Vittozzi: trionfo nell’inseguimentoAnterselva entra nella storia dello sport italiano. Lisa Vittozzi ha conquistato la medaglia d’oro nella gara dell’inseguimento di biathlon ai Giochi olimpici di Milano Cortina, firmando un’impresa ... latinaoggi.eu che giornata vinciamo un secondo oro con Lisa Vittozzi #MilanoCortina2026 #Olympics #Olimpiadi #Biathlon #Vittozzi facebook Pasticcio biathlon, Passler riammessa, ma non farà gare. Vittozzi quinta nella sprint x.com