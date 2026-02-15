Martin Ponsiluoma si prende l’oro nell’inseguimento maschile di biathlon Rimonta rabbiosa di Giacomel

Martin Ponsiluoma ha vinto l’oro nell’inseguimento maschile di biathlon ad Anterselva, causando sorpresa tra gli spettatori. Il biathleta svedese ha sfruttato al meglio le sue ultime scie e ha superato gli avversari negli ultimi chilometri, conquistando il primo posto sulla pista italiana. La gara ha visto anche una rimonta emozionante di Giacomel, che ha recuperato posizioni dopo un inizio difficile.

Ad Anterselva, in Italia, alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026, la 12.5 km pursuit maschile di biathlon incorona lo svedese Martin Ponsiluoma, che precede il norvegese Sturla Holm Laegreid ed il transalpino Emilien Jacquelin. In casa Italia risale fino alla nona posizione Tommaso Giacomel, mentre Lukas Hofer chiude 13°, infine Nicola Romanin scivola in 28ma piazza. Successo dello svedese Martin Ponsiluoma, che fa 1920 al tiro e trionfa in 31'11?9, andando a precedere il norvegese Sturla Holm Laegreid, che nonostante due bersagli mancati scala un gradino rispetto alla sprint e si prende l'argento a 20?6, infine il podio viene completato dal transalpino Emilien Jacquelin, terzo a 29?7 con tre errori.