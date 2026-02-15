Biathlon Olimpiadi 2026 | la guida all’Inseguimento femminile storia attualità medaglie

Il biathlon ha fatto il suo ritorno alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a causa del suo grande seguito tra gli appassionati italiani. Domenica 15 febbraio si svolgerà l’unica gara di inseguimento femminile di questa edizione, che attirerà l’attenzione di migliaia di spettatori. La competizione promette emozioni intense, con atlete pronte a sfidarsi sotto il cielo invernale delle Alpi.

Domenica 15 febbraio sarà l’unica data dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026 in cui il biathlon si concederà un bis. Questa giornata festiva è difatti “consacrata” agli inseguimenti, poiché – dopo il comparto maschile – anche il settore femminile conferirà le sue medaglie. La gara eleggerà una campionessa olimpica per la VII volta. La competizione, nata a metà degli anni ’90, è entrata nel programma a Cinque cerchi all’inizio del XXI secolo, ovverosia dall’edizione di Salt Lake City 2002. Da allora, nonostante le perplessità di alcuni dirigenti, rappresenta un caposaldo della disciplina. 🔗 Leggi su Oasport.it

