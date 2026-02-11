Biathlon Olimpiadi 2026 | la guida all’Individuale femminile storia attualità medaglie

Mercoledì 11 febbraio, alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026, si svolge la gara di biathlon individuale femminile. È il terzo titolo in palio in questa disciplina ai Giochi invernali. Gli atleti si preparano a sfidarsi in un percorso che promette emozioni e sorprese. La gara attirerà l’attenzione di tanti appassionati, pronti a tifare per le proprie favoriti.

Mercoledì 11 febbraio, ai Giochi Olimpici invernali di Milano Cortina 2026, il biathlon conferirà il suo terzo titolo. Quello dell’ Individuale femminile. Si tratta di una delle tre competizioni riservate al “gentil sesso” che ha sempre fatto parte del programma a Cinque cerchi. Non bisogna dimenticare come la famiglia olimpica si sia allargata alle biathlete a partire dall’edizione di Albertville 1992 (fino al 1988 gareggiavano solo gli uomini). D’altronde, la versione femminile della disciplina è nata negli anni ’80, sviluppandosi comunque con rapidità e autorevolezza. La gara assegnerà medaglie a Cinque cerchi per la X volta e va rimarcato come non abbia mai subito modifiche. 🔗 Leggi su Oasport.it

Domenica 8 febbraio si apre ufficialmente il biathlon alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

Questa mattina si sono disputate le prime gare di sci di fondo a Milano Cortina, con lo skiathlon femminile che ha aperto ufficialmente le competizioni olimpiche.

