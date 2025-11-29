LIVE Biathlon Staffetta femminile Östersund 2025 in DIRETTA | bentornata Lisa Vittozzi!
CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, ci siamo! La prima Diretta LIVE della nuova stagione di Coppa del Mondo di Biathlon (2025-2026), quella che vi racconterà chilometro dopo chilometro la staffetta femminile di Östersund (SWE), il ritorno di Lisa VITTOZZI! L’attesissimo ritorno della campionessa mondiale è alla porta! Dopo oltre un anno di attesa torniamo ad ammirare sugli sci e con la carabina sulla spalle Lisa Vittozzi, che fa il suo ritorno nella stagione olimpica e che si trova a gareggiare per la prima volta dal mese di marzo 2024. Il recupero è stato completato, adesso si tratta solo di ritrovare quella forma che, nei Mondiali del 2024, la hanno portata a raggiungere il picco di rendimento della carriera affermandosi come la biathleta più forte su piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it
