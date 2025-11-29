CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, ci siamo! La prima Diretta LIVE della nuova stagione di Coppa del Mondo di Biathlon (2025-2026), quella che vi racconterà chilometro dopo chilometro la staffetta femminile di Östersund (SWE), il ritorno di Lisa VITTOZZI! L’attesissimo ritorno della campionessa mondiale è alla porta! Dopo oltre un anno di attesa torniamo ad ammirare sugli sci e con la carabina sulla spalle Lisa Vittozzi, che fa il suo ritorno nella stagione olimpica e che si trova a gareggiare per la prima volta dal mese di marzo 2024. Il recupero è stato completato, adesso si tratta solo di ritrovare quella forma che, nei Mondiali del 2024, la hanno portata a raggiungere il picco di rendimento della carriera affermandosi come la biathleta più forte su piazza. 🔗 Leggi su Oasport.it

LIVE Biathlon, Staffetta femminile Östersund 2025 in DIRETTA: bentornata, Lisa Vittozzi!