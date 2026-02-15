Bff Bank crollo azioni e indagine della Procura | sotto esame i crediti agli enti pubblici e la gestione finanziaria

Da ameve.eu 15 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Bff Bank ha subito un forte calo delle azioni dopo che la Procura ha avviato un’indagine sulla gestione finanziaria e sui crediti concessi agli enti pubblici. La crisi ha portato alla luce alcune operazioni sospette e ha fatto partire controlli approfonditi sulle pratiche adottate dalla banca. Gli investigatori stanno esaminando attentamente le transazioni e le decisioni prese negli ultimi anni, mentre gli azionisti temono ripercussioni sul futuro dell’istituto.

Bff Bank, Indagine della Procura e il Crollo del Credito agli Enti Pubblici: Sotto Osservazione l’Istituto Milanese. La procura di Milano ha aperto un’indagine su Bff bank, istituto finanziario specializzato nel credito agli enti pubblici, a seguito di un crollo verticale del valore delle azioni nei primi giorni di febbraio 2026. L’evento ha portato alle dimissioni dell’amministratore delegato Massimiliano Belingheri e ha sollevato interrogativi sulla stabilità dell’istituto, in un momento di crescente attenzione sulla solidità del settore bancario italiano. Il Crollo in Borsa e le Dimissioni dell’Amministratore Delegato.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

Bff Bank, crollo delle azioni in Borsa dopo cambio del CEO: cosa rischiano gli investitori?

Questa mattina a Piazza Affari le azioni di Bff Bank hanno fatto un tonfo.

Crollo in Borsa delle azioni di Bff Bank dopo il cambio Ceo, i rischi degli investitori che vendono in massa

Le azioni di BFF Bank hanno subito un forte calo in Borsa dopo il cambio di vertice e le ultime decisioni aziendali.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Per le azioni BFF Bank altro sell: focus sui conti preliminari 2025; Bff Bank taglia a 4 milioni la buonuscita dell’ex ad Belingheri. Titolo in forte calo dopo i conti; Piazza Affari, le 17 azioni che resistono alle vendite e possono correre anche del 36%; Borse europee positive, indietro Milano con crollo Stellantis. Bene Buzzi.

bff bank crollo azioniBff Bank, crollo delle azioni in Borsa dopo cambio del CEO: cosa rischiano gli investitori?Giornata nera a Piazza Affari per la banca specializzata in factoring. Il titolo ha segnato ribassi fino al -46%. Gli investitori hanno reagito con vendite massicce. Quali prospettive ... quifinanza.it

bff bank crollo azioniLa procura di Milano indaga su Bff bank, la banca dei crediti agli enti pubbliciL’istituto milanese quotato in borsa è stato protagonista a inizio febbraio di un rovinoso crollo dei titoli che ha quasi dimezzato il suo valore e che ha portato alle dimissioni da amministratore del ... milanotoday.it