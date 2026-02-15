Bff Bank crollo azioni e indagine della Procura | sotto esame i crediti agli enti pubblici e la gestione finanziaria

Bff Bank ha subito un forte calo delle azioni dopo che la Procura ha avviato un’indagine sulla gestione finanziaria e sui crediti concessi agli enti pubblici. La crisi ha portato alla luce alcune operazioni sospette e ha fatto partire controlli approfonditi sulle pratiche adottate dalla banca. Gli investigatori stanno esaminando attentamente le transazioni e le decisioni prese negli ultimi anni, mentre gli azionisti temono ripercussioni sul futuro dell’istituto.

Bff Bank, Indagine della Procura e il Crollo del Credito agli Enti Pubblici: Sotto Osservazione l'Istituto Milanese. La procura di Milano ha aperto un'indagine su Bff bank, istituto finanziario specializzato nel credito agli enti pubblici, a seguito di un crollo verticale del valore delle azioni nei primi giorni di febbraio 2026. L'evento ha portato alle dimissioni dell'amministratore delegato Massimiliano Belingheri e ha sollevato interrogativi sulla stabilità dell'istituto, in un momento di crescente attenzione sulla solidità del settore bancario italiano. Il Crollo in Borsa e le Dimissioni dell'Amministratore Delegato.