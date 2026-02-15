Bergamo tenta di strappare una bimba alla madre | arrestato la piccola ferita

A Bergamo, un uomo ha cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo, provocando una ferita alla piccola, perché voleva portarla via alla madre. L’uomo si è improvvisamente avvicinato alla bimba e l’ha afferrata per le gambe, mentre la madre stava uscendo dal centro commerciale. La polizia lo ha arrestato sul posto, dopo aver visto la scena. La bambina è rimasta ferita durante l’incidente.

Attimi di paura a Bergamo, nel pomeriggio di ieri, quando un uomo ha improvvisamente afferrato per le gambe una bambina di un anno e mezzo, tentando di strapparla alla madre che la teneva per mano mentre stavano uscendo da un centro commerciale. L’episodio è avvenuto in pieno giorno, intorno all’ora di pranzo. La donna ha reagito con forza, riuscendo a opporsi al tentativo di sottrazione e chiedendo immediatamente aiuto. Nel frattempo è intervenuto anche il padre della piccola, che insieme ad alcuni passanti e agli addetti alla vigilanza ha bloccato l’aggressore fino all’arrivo delle forze dell’ordine. 🔗 Leggi su Feedpress.me

A Bergamo, un uomo ha aggredito una bambina di un anno e mezzo cercando di portarla via dalla madre, e le ha rotto il femore nel tentativo.

