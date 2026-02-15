Un senzatetto ha tentato di portare via una bambina alla madre al supermercato, e la rabbia dell’uomo ha causato la rottura di una gamba alla piccola. L’aggressione è avvenuta intorno alle 13, durante un pomeriggio normale, quando l’uomo ha improvvisamente aggredito la famiglia. La scena si è svolta in pochi attimi, lasciando tutti sotto shock.

Un sabato pomeriggio di ordinaria quotidianità trasformato in un incubo in appena trenta secondi. Erano circa le 13.00 di ieri (14 febbraio, ndr) quando, all’uscita di un supermercato di Bergamo, un uomo tenta di rapire una bambina di un anno e mezzo, scatenando il panico tra i clienti. La reazione dei genitori della piccola, con la donna che è riuscita a opporsi con forza e ha immediatamente chiesto aiuto. E il padre, che si trovava a breve distanza, intervenuto prontamente per bloccare l’aggressore, hanno fortunatamente evitato il peggio. Anche se, nella concitazione, la piccola ha riportato una frattura del femore. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Terrore al supermercato: senzatetto tenta di strappare una bimba alla madre e nella furia rompe una gamba alla piccola

Un uomo di 37 anni, senza fissa dimora e di nazionalità rumena, è stato arrestato oggi dalla polizia dopo aver cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo all’ingresso di un supermercato.

Un uomo romeno di 47 anni, senza residenza fissa, ha cercato di portare via una bambina di un anno e mezzo al supermercato e, nel farlo, le ha rotto una gamba.

