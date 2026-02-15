bergamo tenta di rapire una bimba e le rompe il femore

A Bergamo, un uomo ha tentato di rapire una bambina di un anno e mezzo, trascinata e strattonata con violenza che le ha rotto il femore. La vicenda si è svolta davanti a un supermercato, dove la piccola stava giocando con la madre. Un passante ha visto la scena e ha chiamato subito le forze dell’ordine, che sono intervenute in pochi minuti.

AGI - Afferrata e strattonata con una violenza tale da provocarle la frattura del femore: è l’orrore vissuto da una bambina di un anno e mezzo, rimasta gravemente ferita durante un tentativo di sequestro all’ingresso di un supermercato di Bergamo. Il dramma si è consumato intorno alle 13 di sabato. La famiglia stava uscendo dal punto vendita quando un cittadino rumeno senza fissa dimora ha incrociato il loro cammino. In pochi istanti, per cause ancora da chiarire, l’uomo ha afferrato la piccola per le gambe, cercando di strapparla dalle braccia della madre per trascinarla all’interno del centro commerciale. 🔗 Leggi su Agi.it

